​Arrestohet një person nën dyshimet për posedim droge dhe arme

Në vazhdën e veprimeve të mëtejme policore në bashkëpunim me autoritetet kompetente, në konsultim me prokurorin kujdestar të Krimeve të Rënda si dhe me urdhër verbal të Gjyqtarit të Procedurës Paraprake, është bërë kontrollimi i 4 lokacioneve (banesave)të personave të dyshuar të cilat i kanë përdorur për shitje dhe shpërndarje të narkotikëve.

Tek i dyshuari E A. (1992) në momentin e ndalimit janë gjetur një revole e kalibrit 7.62 mm me dy karikator me gjithsej 16 fishekë të kalibrit 7.62 mm, një telefon i modelit Iphone 11, një çantë e zezë në cilën ishin 570 euro para të gatshme si dhe një çelës i derës.

Gjatë realizimit të kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar edhe 11 paketime me narkotikë të dyshuar për kokainë me peshë 1054.5 gram, një paketim në formë katrorë i mbështjellë me ngjitës ngjyrë e kafe, e mbushur me narkotikë të dyshuar kokainë me peshë 1246.6 gram, tri paketime të mbushura me narkotikë të dyshuar për kokainë me peshë 208.6 gram, një peshore digjitale ,,SCALE’, një veturë e tipit Mercedes G-KLAS e blinduar, një veturë e tipit AlfaRomeo, një pushkë automatike me bajonetë AK-47 me kalibër 7.62 mm, me dy karikator me 58 fishekë të kalibrit 7.62 mm e gjetur në bagazhin veturës, revole e kalibrit 9X19mm me 14 fishekë të kalibrit 9X19 mm, peshore digjitale CEG Model: Tiketë e trafikut e Policisë së Kosovës e të dyshuarit F. U. , dy çelësa të veturës dhe një çelës i skuterit, gjashtë fishekë të kalibrit 7.62 mm dhe një komplet për pastrimin e armëve, nëntë copë çelësa të dyerve të ndryshëm, pasaportë e shpuar e lëshuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut, patentë shofer i lëshuar nga Republika e Kosovës, tre çelësa , dy të dyerve dhe një elektronikë, një fishek i kalibrit 9×19 mm pajisje për gjetjen e përgjuesve, një skalper.

Personi i dyshuar E.A është arrestuar dhe dërguar në mbajtje, përderisa lidhur me këtë rast është intervistuar edhe një femër e mitur e cila pas intervistimit në prezencë te prindit është liruar. Rasti është në proces hetimor nga njësia kompetente.