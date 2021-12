​Arrestohen edhe dy persona në Karaçevë për organizim të lojërave të bixhozit

Janë arrestuar edhe dy persona në fshatin Karaçevë të Kamenicës të cilët dyshohet se të njëjtit në objektet e tyre kanë zhvilluar lojëra bixhozi. Të dy personat lidhen edhe me rastin e aksionit që u zhvillua mëngjesin e 15 dhjetorit në këtë zonë e ku u rrënuan objektet në të cilat po zhvilloheshin lojërat e bixhozit.

Nga policia kanë njoftuar se të njëjtit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

“Fsh. Karaqevë, Kamenicë 15.12.2021 – 06:00-10:00. Me 21.12.2021 lidhur me rastin janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovar nën dyshimin se të njëjtit në objektet e tyre kanë zhvilluar lojëra bixhozi. Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës.

Kujtojmë që në aksionin policor që ndodhi në Karaçevë janë sekuestruar 96 aparate të lojërave të fatit, , 4 shtëpiza kompjuterike, 3 llaptop, 3 monitorë, dy televizione që janë përdorur për lojërat e fatit, një pistoletë Ekol special 99 sëbashku me 17 fishekë, një gjenerator si dhe një shumë e konsiderueshme e parave.

Në këtë aksion u patën arrestuar dy persona.

E kjo ishte hera e dytë që policia po zhvillonte aksion kundër lojërave të fatit. Vitin e kaluar ishin rrënuar 12 objekte që ushtronin veprimtarinë e lojërave të fatit. Vlen të përmendet që tashmë janë ngritur më shumë se 70 kallëzime penale për këtë rast.