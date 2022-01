​Ambasada gjermane në Shqipëri mbyll sektorin e vizave deri më 28 janar, s’dihen arsyet

Në një postim në Facebook, ambasada njofton se të gjithë aplikuesve që u anulohet takimi, do të njoftohen me E-Mail, ndërkohë që shton se takimet e anuluara do të zëvendësohen në shkurt ose në mars.

“Sektori i vizave do të qëndrojë i mbyllur nga sot 24.01.2022, deri më 28.01.2022. Të gjithë aplikuesit, të cilëve për fat të keq u anulohet takimi, do të njoftohen me E-Mail. Ne shpresojmë që takimet e anuluara të mund t’i zëvendësojmë sa më shpejt në muajt shkurt ose mars”.

Sipas ambasadës dorëzimi i pasaportave të martën pasdite dhe të premten paradite do të zhvillohet si zakonisht, ndërsa të mërkurën nuk do të ketë legalizime.

Ambasada kërkon mirëkuptimin e qytetarëve pa dhënë arsyet e mbylljes dhe thotë që nuk mund t’iu përgjigjet pyetjeve mbi stadin e aplikimit.

“Ditën e mërkurë nuk do të ketë legalizime. Lutemi për mirëkuptimin tuaj! Ju lutemi, kini parasysh, që nuk mund t’ju përgjigjemi pyetjeve mbi stadin e aplikimit”./a2