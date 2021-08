​Aliu për magjistralen Podujevë-Prishtinë: Pjesa e trasesë prej katër shiritave përfundon në vjeshtë

Megjithatë, në seancën e Kuvendit, Aliu tha se kjo rrugë ka probleme të shumta, njësojë sikur magjistralja Prishtinë-Mitrovicë.

Për këtë arsye, ai tha se ka krijuar një komitet të veçantë të auditimit, i cili do t’i analizojë projektet në hollësi.

“Ka probleme të ndryshme teknike, konkrete në terren, për të cilat duhet marrë masa të veçanta për sanimin e tyre. Fatkeqësisht duke pasur këto probleme, edhe në këtë rrugë, edhe në rrugën Prishtinë-Mitrovicë, ne kemi vendosur të krijojmë një komitet të veçantë të auditimit, i cili do t’i analizojë projektet në hollësi duke shikuar pozicionet një nga një. Pasi ka pozicione që janë paguar dhe s’janë realizuar fare dhe ka pozicione që në aspektin teknik ka probleme. Por sidoqoftë pjesa e trasesë së rrugës prej katër shiritave do të përpunoj këtë vjeshtë. Menjëherë pas shpronësimeve do të vijojmë me kyçje dhe me çështjen e sinjalistikës, tha ai.

Kështu është përgjigjur ministri pas pyetjes së deputetes së PDK-së, Florentë Zejnullahu.