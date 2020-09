​Ali Ahmeti takoi ambasadoren amerikane: SHBA mbetet aleati ynë më i fuqishëm

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti sot ka realizuar një takim pune me ambasadoren e SHBA-së në Shkup, Kate Byrnes, me të cilën ka biseduar mbi arritjet e Maqedonisë së Veriut në integrimet euroatlantike, duke përmendur këtu marrëveshjen me Athinën dhe Sofjen, si dhe drejtimin e vendit drejt BE-së.