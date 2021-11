​Akuzat për përgjues, Basha – Berishës: E trishtueshme kur dëgjon sa poshtë ke rënë

“U them se burime amerikane më informonin mua se ky i thotë ambasadores “të dalim nga zyra se kemi regjistrues nga Berisha”, se më ka futur Berisha regjistrues dhe të bisedojmë jashtë. A mund ta imagjinoni ju një gjë të tillë?”, u shpreh Berisha.

Ndërkohë, nuk vonoi shumë dhe kryedemokrati Lulzim Basha reagoi ndaj deklaratave të Berishës.

Ai ka shkruar në Twitter se asnjë trillim nuk do ta shndërrojë Partinë Demokratike në mburojë të interesave të tij personale.

“E trishtueshme kur dëgjon sa poshtë ka rënë Sali Berisha. Asnjë trillim, mashtrim, të thash e me the, nuk do ta shndërrojë PD në mburojë të interesave të tij personale”, ka shkruan Basha.