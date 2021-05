​A është e mundur të ‘mbidozoni’ duke fjetur? Këto janë pasojat

Gjumi cilësor ka një ndikim të madh në shëndetin dhe mirëqenien tonë. Stili i jetës moderne shpesh nuk na lejon të flemë sa dëshirojmë dhe kjo është arsyeja pse ekspertët shpesh na inkurajojnë ta kompensojmë atë. Por, ç’të themi për ata që flenë shumë, shkruan “Sciencealert”.

“Sasia optimale e gjumit duket të jetë shtatë orë e qëndrueshme. Ka pasoja më pak të dëmshme shëndetësore për çdo orë, por ka edhe më shumë për çdo orë”, tha Lynn Caldwell pranë Departamentit të Neuropsikologjisë së Qendrës së Kërkimeve Detare të SHBA, duke përmbledhur rezultatet e studimeve të shumta mbi këtë temë.

Diabeti, mbipesha, problemet me zemrën…

Pasojat e pafavorshme shëndetësore, tha ajo, përfshijnë shumë sëmundje të jetesës si diabeti, mbipesha dhe problemet e zemrës. Gjumi i tepërt, i kombinuar me aktivitet të dobët fizik, shoqërohet gjithashtu me rritjen e vdekshmërisë.

Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha të dhënat e mbledhura nga këto studime janë vëzhguese, që do të thotë se ato janë marrë duke vëzhguar njerëz me modele të ndryshme të gjumit dhe duke krahasuar pasojat e tyre shëndetësore.

Kërkimet nuk kanë zgjatur gjumë eksperimentalisht, që do të thotë se nuk ka të dhëna eksperimentale që lidhin gjumin e tepërt me rritjen e vdekshmërisë.

Gjumë i tepërt dhe shëndet i dobët

Atëherë, ku është lidhja midis gjumit të tepërt dhe shëndetit të dobët duke qenë se të dhënat e vëzhgimit sugjerojnë këtë?

“Problemi me interpretimin e tezës se” gjumi shumë i gjatë është i keq “qëndron në faktin se ne nuk e dimë pse ata që flenë tepër kanë rezultate të këqija. Ndoshta ata flenë shumë gjatë sepse kanë një problem mjekësor që kërkon gjumë më të gjatë,” tha Jamie Zietzer, një ekspert në Universitetin e Stanfordit.

Shumica e mjekëve pajtohen se mund të ketë faktorë të tjerë që lidhin gjumin e gjatë me rezultate negative, por nuk është e qartë se cilët janë këta faktorë.

“Shpjegimi më i mundshëm është se ekziston një gjendje e sëmundjes që çon në gjumë të tepruar, jo e kundërta. Por pa provat e marra nga eksperimentet, është pak çështje pule dhe veze,” tha William Killgore pranë Universitetit të Arizonës.

E mira është që të flesh shumë gjatë nuk ka më shumë gjasa të jetë e dëmshme në vetvete. Eksperti i problemeve të gjumit James Ware nga Shkolla e Mjekësisë e Virxhinias Lindore argumenton se është e pamundur të ‘mbidozoni’ gjumin. “Personi do të qëndrojë zgjuar në shtrat në vend dhe ndoshta nuk do të jetë i pakëndshëm ose thjesht do të ngrihet.”

Të gjithë janë ndryshe

Çdo person ka nevojë për një sasi të ndryshme të gjumit për të funksionuar normalisht.

“Ne u rekomandojmë shtatë deri në tetë orë gjumë shumicës së të rriturve, por aftësia që një individ të qëndrojë i përqendruar dhe funksional gjatë gjithë ditës, veçanërisht pas një vakt, është një tregues i mirë i gjatësisë së gjumit”, tha Vivien Abad, një ekspert nga Stanford.

Ndryshimet në modelin tuaj të gjumit mund t’ju ndihmojnë të zbuloni ndryshime të mundshme në shëndetin tuaj.

“Nëse keni nevojë për shumë më shumë se shtatë orë gjumë për të funksionuar në mënyrë efektive, ose nëse vëllimi juaj i gjumit është rritur në mënyrë dramatike, mund t’ju duhet t’i tregoni mjekun tuaj. Më shumë gjumë vetëm nuk do t’ju dëmtojë, por mund të tregojë një problem tjetër,” shpjegoi Abad.