​9 arsye pse shumica e njerëzve shtojnë peshë në dimër

Këtu janë disa shpjegime të tjera se pse shumica e njerëzve shtojnë peshë në dimër.

Shumë gjumë

Kur dielli shkëlqen në verë dhe ajri është i ngrohtë, është shumë më e lehtë të hidhesh nga shtrati dhe të jesh produktiv. Gjatë muajve të ftohtë të dimrit, dielli perëndon që në orën 16:00 dhe gjithçka që duam ndonjëherë është të qëndrojmë në shtrat dhe në ngrohtësinë e shtëpisë. Nëse edhe ju e keni këtë problem, ka një zgjidhje! “Konsideroni blerjen e rrobave të duhura dimërore që do të jeni rehat t’i vishni jashtë për t’u ngritur dhe për të vrapuar,” këshillon Isabel Smith, dietologe dhe themeluese e Isabel Smith Nutrition.

Moti më i ftohtë

Duke vazhduar me shpjegimin e mëparshëm, moti më i ftohtë dekurajon shumë njerëz që të vazhdojnë me aktivitetet dhe rutinat e tyre. “Unë mendoj se njerëzit luftojnë kryesisht sepse nuk janë aq jashtë. Ata humbasin rutinën e tyre verore të vrapimit ose tenisit ose prishin rutinën e tyre të ecjes në parqe,” thotë Smith.

Metabolizmi përshpejtohet

Ndërsa kjo mund të duket si një gjë pozitive, një kërcim në metabolizmin tonë në fakt mund të çojë në shtim në peshë në vend të djegies së yndyrës, veçanërisht nëse nuk jemi të kujdesshëm. Sipas një studimi nga Universiteti i Mastrihtit në Holandë, metabolizmi ynë përshpejtohet duke u përpjekur të djegim më shumë energji që do të na ndihmojë të mbajmë temperaturën e trupit, ose të na mbajë ngrohtë. Me fjalë të tjera, ne kemi nevojë për më shumë ushqim për të përmbushur nevojat e rritura të trupit për energji.

Çrregullim emocional sezonal

Është shumë dëshpëruese të kthehesh nga puna pas errësirës. Por nuk është e gjitha në kokën tuaj; Mungesa e dritës së diellit në dimër mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në humor dhe shëndet. Disa njerëz zhvillojnë çrregullime emocionale sezonale në dimër. Është një lloj depresioni klinik. Smith këshillon të zgjoheni herët në mëngjes dhe të jeni aktiv për të parandaluar efektet e mungesës së ekspozimit ndaj rrezeve të diellit në mbrëmje.

Më shumë ushqime të përzemërta

Festat e fundvitit sjellin me vete shumë argëtim dhe shoqërim me shumë ushqime dhe pije. Është shumë argëtuese në fillim, por deri në Vitin e Ri ndoshta do të mësoheni pak me atë ndjenjën e plogësht që vjen pas ngrënies së tepërt. Natyrisht, në fund të fundit, kjo teprime festash lë gjurmë në peshore. Një studim i botuar në “The New England Journal of Medicine” zbuloi se njerëzit shtojnë mesatarisht gjysmë kile gjatë sezonit të festave.

Më pak disponueshmëri e frutave dhe perimeve të freskëta

Në muajt e verës ka më shumë produkte sezonale. Gjatë muajve të dimrit ka më pak furnizim me fruta dhe perime të freskëta. Kjo është arsyeja pse shumë prej nesh do të kërkojnë ushqime të pashëndetshme dhe të përpunuara.

Duke anashkaluar vaktet

Një nga gëzimet e mëdha të festave të fundvitit është shijimi i të gjitha delikatesave të shijshme, të ëmbla dhe të shijshme. Por në përpjekje për të mbajtur nën kontroll dietën e tyre, shumë njerëz priren të anashkalojnë vaktet në pritje të shijimit të vakteve të bollshme më vonë. Duket se kjo praktikë ndikon negativisht në shëndetin, por edhe në shifrat e peshores.

Evolucioni

Mund të habiteni pak nga ky shpjegim, por sipas hulumtimeve të Universitetit të Exeter-it, biologjia jonë thjesht ka pranuar dëshirën për konsum më të madh të ushqimit në muajt e dimrit. Studiuesit sugjerojnë se ne kemi një tendencë të natyrshme për të ngrënë tepër në dimër, sepse në të kaluarën në këtë periudhë të vitit ushqimi ishte më i pakët.

Ju jeni tashmë mbipeshë

Nëse tashmë jeni mbipeshë ose po luftoni me peshën, ndoshta do të jeni më të prirë për të shtuar peshë gjatë muajve të dimrit. Sipas një studimi të publikuar nga Universiteti Tufts, njerëzit me mbipeshë shtojnë rreth dy kilogramë e gjysmë gjatë pushimeve dimërore, ndërsa personi mesatar shton rreth gjysmë kilogram, shkruan EatThis.