​8 ngjyrat që do t’ju sjellin lumturi në vitin 2022

Ngjyrat kanë qenë gjithmonë të lidhura me një ndjenjë, kuptim dhe simbolikë të caktuar. Ne nuk premtojmë mrekulli, por nëse doni t’i siguroni vetes pak më shumë lumturi në vitin e ardhshëm, rrethohu me këto 8 ngjyra.

E verdha = Optimizëm

Kultura perëndimore e lidh të verdhën me ngrohtësinë, lumturinë dhe sigurisht – optimizmin. Vetëm mos harroni se dielli interpretohet si i verdhë, dhe sa i bukur është luledielli. Kur të fillojë pranvera, sigurohuni që të keni disa detaj në këtë ngjyrë.

Portokalli = Argëtim

Meqenëse portokalli është një përzierje e të verdhës dhe të kuqes, është e qartë se ai përfaqëson lumturinë, entuziazmin, kreativitetin, lirinë… Kur e gjithë kjo përmblidhet, portokalli është po aq argëtuese. Është ideale për ta gjetur në formën e një elementi dekorativ në hapësirë.

E kuqe = Ambicie

Gëzim, dashuri, pasion, zjarr – të gjitha këto janë epitete që përshkruajnë ngjyrën e kuqe. Ajo është një simbol i ambicies dhe vetëbesimit. Do të jetë pranë jush në momentet kur nuk ndiheni të sigurt në veten tuaj, sepse do t’ju japë energji shtesë.

E kaltër = Pozitivitet

Është ngjyra e qiellit dhe e detit. Prandaj lidhet me shpresën, shëndetin, intuitën, imagjinatën, besimin, stabilitetin… Ndikimi i tij pozitiv do t’ju ndihmojë të kapërceni të gjitha pengesat, prandaj përpiquni ta vëzhgoni sa më shumë.

E gjelbër = Prosperitet

Është logjike që ngjyra që lidhet me natyrën, harmoninë, zhvillimin dhe rritjen, flet për prosperitet. Ashtu si kur çdo gjë fillon të bëhet e gjelbër në pranverë, kjo ngjyrë premton përparim. Prandaj nuk është e papërfillshme fakti që shumë kartëmonedha janë ngjyrë jeshile.

Vjollcë = Luks

Fuqia, pasuria, misteri, krenaria, magjia dhe luksi karakterizojnë ngjyrë vjollce. Prej kohësh është lidhur me gjakun fisnik dhe jetën në këmbën e lartë. Nëse jeni duke organizuar një festë, sigurohuni që të merrni pjesë.

E bardhë = Fillimi

Nuk thua thjesht “kthe një fletë të re”! E bardha mbart me vete idenë e pastërtisë, ndershmërisë, mirëkuptimit, iluminizmit dhe pozitives. Nëse dëshironi të hyni në vitin e ri gati për diçka të re, mbani në mend të bardhën.

Argjend = Modernitet

Argjendi i sofistikuar, magjepsës dhe elegant, thjesht ngjall të ardhmen. Asnjëherë nuk e dini se çfarë do të sjellë e nesërmja, kështu që pak argjend do t’ju vijë në ndihmë për të hedhur dritë mbi fatin e pasigurt. Edhe një bizhuteri argjendi do të sigurohet që të keni më shumë fat.