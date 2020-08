​26 pacientë me Covid-19 po trajtohen në Spitalin e Gjakovës

Prej tyre 26 pacientë janë të infektuar me COVID-19, 22 po trajtohen me oksigjenoterapi, një me respirator, 2 me CPAP mask si dhe 20 të tjerë pritet të testohen.

Ndërsa, me COVID-19 janë edhe 3 mjekë, 13 infermierë dhe 1 staf tjetër, kështu kanë njoftuar nga Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës.

Njoftimi i plotë:

Raporti 24 orësh për Spitalin e Gjakovës, date 03.08.2020 ora 8 gjendja është:

46 pacientë të hospitalizuar janë trajtuar për Covid

26 pacientë të konfirmuar COVID-19 POZITIV ,

20 pacientë pritet të testohen,

22 pacientë me oksigjenoterapi,

2 pacientë CPAP mask

1 pacientë në respirator

Covid pozitiv janë: 3 mjekë 13 infermiere, 1 stafe tjetër.