Zyrtarja e BE-së viziton Kosovën, takon liderët politikë

Drejtoresha e Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm (EEAS) për Evropën Perëndimore, Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, Angelina Eichhorst, sot do ta vizitoj Kosovën.

Sipas një njoftimi për media, Eichhorst do të takohet me përfaqësuesit kryesorë politikë, ku do të ketë një adresim për media pas takimeve.

Sipas agjendës së publikuar, Eichhorst sot gjatë ditës do ta takoj liderin e “Vetëvendosjes”, Visar Ymerin, si dhe shefin e grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hotin./ Zëri