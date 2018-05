Zyrtarizohet meçi Fury – Seferi

Boksieri britanik Tyson Fury, ish-kampioni i botës në peshat e rënda, do të duelojë ndaj Sefer Seferi në rikthimin e tij në ring, më 9 qershor, në “Manchester Arena”.

Lajmi është zyrtarizuar sot, me Fury, 29 vjeç, që do të përballet me 39-vjeçarin shqiptar, në një event që shënon rikthimin në ring të britanikut, pas më shumë se dy vitesh e gjysmë pushim.

ishte ditë që ishte përfolur për këtë përballje mes Fury dhe Seferi, pasi britaniku pat deklaruar se do të zhvillonte 2-3 sfida të lehta para se të duelonte sërish për titull.

Fury, 25 fitore dhe asnjë humbje si profesionist, do të duelojë ndaj një boksieri 10 vjet më të madh se ai në moshë, Sefer Seferi, 23 fitore dhe 1 humbje si profesionist.

