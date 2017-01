Zyrtare: Verratti-Bayern, lajm i madh

Marco Verrati është kthyer në një objektiv për shumë skuadra të mëdha europiane.

Juventus dhe Interi prej kohësh kanë shprehur dëshirën për ta pasur në skuadër madje kanë ofruar dhe një shifër prej 80 milionë eurosh, gjithsesi nuk do ta kenë të thjeshtë pasi në garë është dhe Bayerni.

Carlo Ancelotti ndërkohë ka rrëzuar të gjitha spekulimet që e shohin në Bundesligë.

“Ai është një lojtar shumë i mirë, por ai është një lojtar i PSG-së. Di që ai do të qëndrojë te PSG-ja për një kohë të gjatë. Nuk kam folur me të në tre muajt e fundit, as nuk e kam telefonuar. Nuk ka shans, harrojeni!” – shtoi 57-vjeçari për mediat gjermane.

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy S6