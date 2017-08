Zyrtare: Super-transferim nga Skënderbeu para ndeshjes me Dinamon (FOTO)

Skuadra shqiptare, Skënderbeu ka njoftuar se ka transferuar mesfushorin nga Etiopia, Beneyam Demte.

Lojtari ka nënshkruar kontratë tre vjeçare me mundësi vazhdimi edhe për një tjetër.

“Beneyam Demte është zyrtarisht bardhekuq. Mesfushori nga Etiopia ka firmosur sot me menaxherin e përgjithshëm, Gerhard Takaj kontratën që e lidh me klubin tonë për 3 vitet e ardhshme me të drejtë rinovimi edhe për një vit”, thuhet në njoftimin zyrtar të Skënderbeut.