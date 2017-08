Renato Sanches është bërë me skuadër të re.

Mesfushori i Bayernit të Munichut ka kaluar te ekipi i Swanseat.

Ai është huazuar për një vit nga Bayerni te klubi i Premierligës, përcjellë “Lajmi.net”.

Detajet financiare nuk janë publikuar ende. /Lajmi.net/

Welcome to @SwansOfficial, Renato Sanches… 🤝🙌

The @FCBayern midfielder joins us on a season-long loan: https://t.co/kXiTpqIdgw pic.twitter.com/fLCjIfSxYL

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 31, 2017