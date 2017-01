Zyrtare: Realizohet transferimi më i shtrenjtë në histori të futbollit kinez (FOTO)

Së fundmi është bërë edhe transferimi më i shtrenjtë në futbollin kinez brenda kampionatit.

Futbollisti kinez, Chengdong Zhang është bërë futbollisti më i shtrenjtë në histori të futbollin kinez.

27-vjeçari ka lënë Beijing Guoan për t’iu bashkuar skuadrës Hebei China Fortune.

Sulmuesi anësor iu bashkua skuadrës Hebei për 20.450.000 euro.

Me këtë transferim, Zhang u bë futbollisti më i shtrenjtë kinez, duke kaluar Yang Yang Jin, që vitin e kaluar kushtoi 10.8 milionëeuro.

Zhang më parë ka luajtur edhe në Evropë, me skuadrat portugeze, Leiria, Biera Mar, ndërsa në Gjermani me Eintracht Braunsschwein e në Spanjë me Rayo Vallecanon.

