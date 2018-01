ZYRTARE: Prandelli turpërohet nga Al Nasr

Klubi nga Dubai ka zyrtarizuar shkarkimin e Cesare Prandellit nga posti i trajnerit.

Cesare Prandelli nuk është më trajner i Al Nasr.

Klubi nga Dubai ka zyrtarizuar shkarkimin e tij nga posti i trajnerit.

Prandelli është liruar nga detyra pas eliminimit në çerekfinalen e Presidents Cup nga Dibba Al Fujairah, përcjell “lajmi.net”.

Ish selektori i Italisë nuk ka kaluar periudhë të mirë me ekipin as në Kampionatin e Emirateve të Bashkuara Arabe ku ka regjistruar 5 fitore, 2 barazime dhe 5 humbje, derisa gjendet në pozitën e katërt me 11 pikë më pak se lideri, Al-Ain. /Lajmi.net/