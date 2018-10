ZYRTARE: Man United dënohet nga UEFA

Manchester United ka marr një lajm aspak të mirë.

‘Djajtë e Kuq’ barazuan me Valencian në ‘Old Trafford’, por ky nuk është lajmi i vetëm i keq.

UEFA ka marr vendim që ta dënoj Manchester Unitedin, për shkak të vonesë në stadium, përcjell “lajmi.net”.

Edhe pse Jose Mourinho tentoi t’ua hidhte fajin policëve që nuk u kanë liruar rrugën, shtëpia e futbollit evropian ka marr vendim që t’i dënoj ata.

Në ditët në vazhdim pritet që të dal vendimi për dënimin me e ‘Djajve të Kuq’, e që me gjasë do të jetë me të holla. /Lajmi.net/