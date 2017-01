Zyrtare: Makelele në Premierligë (FOTO)

Claude Makelele ka kompletuar transferimin në Premierligë.

Ai do të jetë asistent i trajnerit të ri të Sëanseas, Paul Clement.

Lajmi është konfirmuar nga faqja zyrtare e klubit në Tëitter, përcjellë “lajmi.net”.

“Ish-futbollisti i Real Madridit, Chelseat dhe PSG-së, Claude Makelele, është edhe zyrtarisht në stafin teknik në klubin tonë”, ka njoftuar Swansea. /Lajmi.net/

We're delighted to announce that former France international Claude Makelele has joined the club's coaching staff. 👍 pic.twitter.com/TlcgTlDoux

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) January 11, 2017