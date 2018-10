ZYRTARE: Ky është trajneri i muajit shtator në Premierligë

Nuno Espirito Santo është përzgjedhur trajneri i muajit shtator në Premierligë

Premierliga angleze ka përzgjedhur trajnerin më të mirë të muajit shtator.

Ky çmim i ka takuar me plot meritë trajnerit të Wolves, Nuno Espirito Sante.

Gjatë muajit shtator, Wolves ka arritur tri fitore dhe një barazim në Premierligë, ndërsa nga Liga e Kupës është eliminuar vetëm pas ekzekutimit të penalltive nga skuadra e Leicester City./Lajmi.net/

3️⃣ wins

3️⃣ clean sheets

1️⃣ draw@Wolves boss @Nuno is the @BarclaysFooty #PL Manager of the Month for September 🐺#PLAwards pic.twitter.com/Dh845Nht8R

— Premier League (@premierleague) October 12, 2018