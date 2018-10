ZYRTARE: Interi merr gjashtë lajme gjigante

Interi ka marr një lajm fantastik, pas humbjes së mbrëmshme ndaj Barcelonës.

Interi humbi nga Barcelona në kuadër të Ligës së Kampionëve, mirëpo ka marr një lajm të mirë.

Skuadra italiane ka njoftuar se Marcelo Brozovic , Antonio Candreva , Henrique Dalbert , Roberto Gagliardini, Joao Miranda dhe Matias Vecino, kanë vazhduar kontratat, përcjell “lajmi.net”.

Interi bëri të ditur në rrjetet sociale se gjashtë lojtarët kanë nënshkruar kontratat e tyre.

Marcelo Brozovic deri më 30 qershor 2022, Antonio Candreva deri më 30 qershor 2021, Henrique Dalbert deri më 30 qershor 2023, Roberto Gagliardini deri më 30 qershor 2023, Joao Miranda deri më 30 qershor 2020 dhe Matias Vecino deri më 30 qershor 2022. /Lajmi.net/

✍| Six Nerazzurri players have extended their contracts.

👉 https://t.co/8FbCvq5Fa5#FCIM ⚫️🔵 pic.twitter.com/3lgxhWgWjV

— Inter (@Inter_en) October 25, 2018