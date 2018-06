ZYRTARE: Harry Kane nënshkruan kontratë gjashtë vjeçare me Tottenham

Harry Kane ka nënshkruar kontratë të re gjashtë vjeçare me Tottenham Hotspur.

Skuadra nga Londra ka konfirmuar se ka arritur marrëveshje me Harry Kane, për vazhdimin e kontratës deri në vitin 2024.

Kane viteve të fundit ka bërë avancim të madh në karrierë duke u shndërruar në një nga sulmuesit më të mirë në botë. Ai po ashtu do të jetë kapiten i Anglisë në Kupën e Botës që nga 14 qershori fillon në Rusi.

