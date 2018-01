ZYRTARE: Feronikeli me kryetar milioner

Klubi i Feronikelit ka zyrtarizuar kryetarin e ri.

Feronikeli është bërë edhe zyrtarisht me kryetar të ri të klubit.

Naser Rama është konfirmuar kryetar nga faqja zyrtare e klubit.

“Sot bordi i KF Feronikelit në mbledhjen e parë të këtij viti zgjodhi kryetarin e ri Naser Ramën, ndërsa nënkryetar i parë u zgjodh ish kryetari Agim Kastrati. Bordi me votë unanime zgjodhi kryetarin i ri Naser Ramën, biznismen mjaft i njohur në Mal të Zi, i cili jeton dhe veprimtarin biznesore e zhvillon kryesisht në qytetin turistik të Budvës. Presidenti Rama në fjalimin me rastin e marrjes së detyrës së re tha se obligimi i vetëm i lojtarëve dhe klubit janë rezultatet dhe suksesi në fushë. Ai zotua se për të gjitha obligimet e tjera do të kujdeset personalisht.