ZYRTARE: Fellaini ka arritur te skuadra e re

Marouane Fellaini është zyrtarisht po largohet nga Manchester United.

Marouane Fellaini po largohet nga Manchester United, për ta kompletuar transferimin e tij në Kinë.

Mesfushori belg është duke i përfunduar testet mjekësore te skuadra kineze, Shandong Luneng, përcjell lajmi.net.

Fellaini do të nënshkruajë kontratë tre vjeçare me Luneng, ndërsa prezantimi i tij do të ndodhë sot.

Manchester United do t’i përfitojë 12 milionë euro nga shtija e tij. /Lajmi.net/