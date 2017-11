ZYRTARE: El Clasico e parë zhvillohet në një orar shumë të pazakontë

Është zbuluar orari i ndeshjeve të xhiros së nëntë të La Ligas, xhiro kjo e cila takon mes vete dy skuadrat më të mëdha spanjolle, Real Madridin dhe Barcelonën.

El Clasicot gjithmonë kanë sjell shumë emocione, gola, përleshje e gjithçka tjetër, duke bërë gjithçka më interesante, por kësaj radhe është më ndryshe.

Kjo pasi, rivaliteti i madh mes tyre është rritur edhe për një shkak për shkak të shpalljes së njëanshme të pavarësisë nga Katalunia.

Real Madridi dhe Barcelona do të ndeshen mes vete në xhiron e 17-të të kampionatit spanjoll në El Clasicon e parë të sezonit.

Por, orari i ndeshjes është krejtësisht i ndryshëm nga ata që jemi mësuar t’i shohim, ku zakonisht kanë luajtur në mbrëmje.

La Liga ka zbuluar orarin e xhiron së 17-të, e cila do të mbahet mes të martës së 19 dhe të shtunës së 23 dhjetor të vitit 2017.

Kështu, El Clasico e parë e sezonit do të zhvillohet ditën e shtunë me fillim nga ora 13:00 dhe do të luhet në Santiago Bernabeu.