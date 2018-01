ZYRTARE: Deulofeu bëhet me skuadër te re (Foto)

Tashmë edhe zyrtarisht Gerard Deulofeu është larguar nga skuadra e Barcelonës.

Anësori spanjoll ka kaluar te skuadra nga Premier Liga, Watford, shkruan Sovrani.info

Lajmi është konfirmuar edhe nga vetë faqja zyrtare e Barcelonës.

“Barcelona dhe Watford kanë arritur marrëveshje për huazimin e futbollistit Gerard Deulofeu deri më 30 qershor 2018”, thuhet në njoftimin zyrtar të katalonasve. /Sovrani.info

[BREAKING NEWS] @gerardeulofeu moves on loan to Watford until the end of the season. More info👇 https://t.co/o0GudNtNDg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2018