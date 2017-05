Klubi skocez Rangers ka konfirmuar marrëveshjen për transferimin e Billy Gilmour te skuadra e Chelseat.

.@RangersFC can confirm that agreement has been reached for @RFC_Youth player Billy Gilmour to join Chelsea: https://t.co/NjAa2VuKnC pic.twitter.com/AXwtEj2jjp

— Rangers FC (@RangersFC) May 9, 2017