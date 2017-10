ZYRTARE: 5 kandidatët e parë për Topin e Artë (FOTO)

Janë shpallur pesë kandidatët e parë për çmimin prestigjioz, Topi i Artë.

“France Football” do të publikojë sot 30 emrat që do të luftojnë për Topin e Artë.

Gazeta franceze ka publikuar pesë emrat e parë, përcjellë “Lajmi.net”.

Ata janë: Neymar (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Marcelo (Real Madrid), N’Golo Kante (Chelsea). /Lajmi.net/

