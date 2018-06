Zona përgjatë lumit Mirusha në Malishevë, shpallet zonë me interes të veçantë

Kuvendi i Komunës së Malishevës, sot ka mbajtur një mbledhje urgjente.

Në këtë mbledhje, me shumicë të votave, zonën përgjatë lumit Mirusha në Malishevë, e ka shpallur zonë të interesit të veçantë, me interes publik, me qëllim të realizimit të projektit për rregullimit e shtratit të lumit, si masë parandaluese ndaj vërshimeve dhe përmbytjeve që shkaktohen në këtë pjesë.

Me shpalljen zonë me interes të veçantë, hapet rrugë për inicimin e procedurave dhe më pas realizimin e projektit, për rregullimin e shtratit të lumit./Lajmi.net/