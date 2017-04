Zidane tregon nëse Bale do të luaj ndaj Barcelonës

Zinedine Zidane ka mbajtur konferencën për shtyp para ndeshjes me Barcelonën.

Trajneri francez ka deklaruar se anësori Gareth Bale do të jetë me skuadrën, dhe vetëm në momentin e fundit do të vendos nëse do ta inkuadrojë në lojë.

Bale po vuan nga një lëndim, i cili e la jashtë në sfidën e të martës kundër Bayern Munich në Ligën e Kampionëve.

“Bale do të jetë me ne. Megjithatë, në prag të ndeshjes unë do të vendosi nëse ai do të luaj”, ka deklaruar Zidane./Lajmi.net/

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy