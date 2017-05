Ziadin Sela përlotet nga vizita e 9 vjeçarit, ja dhurata që ia ka sjellur (Foto)

Voglushi 9 vjeçar Xhelil Ameti nga Fshati Balindoll i Gostivarit, ka qenë vizituesi më i vogël që ka vizituar Kreun e LR – PDSH z. Ziadin Sela. Ajo që ishte emocionuese ishte torta e tij që e kishte porositur, dhe e dekoruar me foton e Ziadin Selës dhe foton e tij.

Xhelili i vogël kishte porositur qe torta të jetë me ngjyrat kuq e zi, ashtu njejtë si flamurin kombëtar. Ai ishte kujdesur edhe për një detal tjetër. Kishte veshur nje kostum të bukur dhe e kishte kombinuar me ngjyrat kuq e zi.

Madje Xhelili ishte aq insistues qe me çdo kusht ti bej vizite fansit të tij Ziadin Seles, sa që nuk mund ta ndalnin as rojet dhe as doktorët që kujdesen për shëndetin e Ziadin Selës. Xhelili, është një nga shumë fëmije të tjerë që edhe ai ngeli i dëshpëruar dhe i trishtuar nga pamjet e përgjakura të Ziadin Selës që ndodhën javën e kaluar, njofton TetovaSot.