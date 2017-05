Zhgënjehet moderatorja shqiptare: I dashuri më do për tjetër arsye, jo për atë që jam (Foto)

Roza Lati është një nga moderatoret shqiptare më të përfolura të momentit, e sidomos për shkak të “debateve” që ka bërë së fundmi me Aurela Hoxhën.

Mirëpo, deklarata që ka bërë për të dashurin e saj duket se i ka habitur të gjithë. Roza është shprehur se po del me dikë që e do për “emrin” dhe jo për atë që është në të vërtetë..

‘Po dal me dikë, e kam thënë por ka diçka që nuk më pëlqen tek ky djalë. Duket se ai më sheh si Roza Lati, shoqërohet me mua që të bëjë një check in, të duket që është ulur në kafe me mua. Nuk sheh atë Rozën e thjeshtë, atë që unë jam në të vërtetë”, ka thënë ajo e zhgënjyer.

Aurela tani e ka më të lehtë për ta sulmuar me sa duket…/mapo/