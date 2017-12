Zharku: Bechtel Enka s’mund ta kërkojë asnjë cent, se ka humbur një minutë në punishte

Ish-ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku, i është përgjigjur akuzave të Pak Lekajt, i cili ka thënë se qeveria do të detyrohet të paguaj pare shtesë për kompaninë Bechtel Enka.

Lekaj pretendon se keqmenaxhimi që ka ndodhur nga qeveria e kaluar buxheti i Kosovës do të dëmtohet mbi 60 milionë euro.

E Zharku ka thënë se deklaratat e Lekajt janë nga mosdija për menaxhim.

Zharku në seancën e Kuvendit të Kosovës ka thënë se kompania Bechtel Enka nuk mund të kërkojë asnjë cent, sepse sipas tij, nuk ka humbur asnjë minutë në punishte.

“Ka disa ditë që ministri Lekaj deklaron që qeveria do të paguaj 60 milionë euro kinse për keqmenaxhimin tim. Deklarimet e tilla janë jo konisistente dhe mos dijes së menaxhimit. Siç kam sqaruar, kontrata për autostradën Prishtinë-Hani i Elezit është nënshkruar para se të bëhej qeveria Mustafa. Me përgjegjësi të plot e them se Bechetel Enka se ka humbur asnjë minutë në punishte, dhe s’mund të kërkoj asnjë cent për këtë”, ka thënë Zharku./Lajmi.net/