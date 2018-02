Zgjidhni zanën tuaj të preferuar për të zbuluar një mesazh pozitiv, i cili do t’ju frymëzojë për të përmirësuar jetën tuaj!

Zanat janë shpirtra që që janë referuar si engjëjt "të zbritur" ose magjistarë. Në përralla moderne, zanat shpesh përshkruhen si shpirtra të bukura dhe të magjepsura që mbeten të fshehura nga njerëzit. Këto krijesa elementare mund të jenë lajmëtarë të udhëzimit shpirtëror, nëse dini të shikoni për ta.

Ka klasifikime dhe karakteristika të ndryshme të zanave, kështu që një që do të zgjedhni do t’ju dërgojë një mesazh për të frymëzuar ju për të përmirësuar jetën tuaj dhe për të arritur në qiell.

Merrni frymë thellë dhe shikoni me qetësi fotot e këtyre zanave për një moment të shkurtër. Cili nga këto janë më tërheqës? Shkoni poshtë për të lexuar mesazhet që secila zbulon.

1. PËRFUNDIMI KARMIK

Kjo zanë ju dërgon një mesazh që tregon fundin e një mësimi ose cikli karmik ku keni përfunduar me sukses një kontratë ose borxh nga e kaluara juaj. Kjo mund t’i referohet një situate sfiduese që ju keni pushtuar kohët e fundit në jetën tuaj ose një përvojë shqetësuese me një individ që përfshiu shumë përpjekje ose dhimbje.

Megjithëse ka mësime të vazhdueshme për tu ballafaquar përgjatë rrjedhës së jetës suaj, kurrë nuk do të duhet të përjetoni përsëri këtë mësim të veçantë. Kjo gjithashtu përfaqëson “Rrotën e fatit”, ku çdo gjë që ngjitet duhet gjithashtu të zbresë. Ashtu si valët vazhdimisht rrjedhin dhe rrjedhin, ju jeni të inkurajuar që të përshtateni me të dyja lartësitë dhe me të ulëtat në jetën tuaj. Sepse është në aftësinë tuaj për të përshtatur që do t’i bëni ëndrrat tuaja të bëhen të vërteta. Duke thënë “Edhe kjo do të kalojë” në fytyrën e çdo përvojëje, ju do të mbeteni të përqendruar, të qëndrueshëm dhe të qëndrueshëm.

Për të përmirësuar situatën tuaj të tanishme, një qenie kërkohet të përshtatet dhe të harmonizohet me ritmin dhe ciklet natyrore të jetës suaj – ciklet që ju kanë pastruar nga një borxh karmik nga e kaluara juaj. Pra, vjedh veten në anën e pasme dhe pranoni përpjekjet dhe arritjet tuaja. Duke vazhduar t’i përballoni sfidat tuaja me kokë dhe duke i trajtuar të tjerët me dashuri dhe respekt, do të shpërbleheni përtej ëndrrave tuaja më të egra.

Affirmation: I qartë borxhet nga e kaluara ime dhe për të krijuar një jetë të lumtur, harmonike.

2. LEADERSHIP

Kjo zanë tregon një kohë për të udhëhequr me dashuri dhe për të udhëzuar të tjerët që janë më pak të aftë se ti. Kjo mund të zbatohet për vendin tuaj të punës, komunitetin, familjen ose rrethin e shokëve. Ju jeni të inkurajuar që të keni besim në aftësinë tuaj për të motivuar dhe frymëzuar ata që ju shoqërojnë në rrugën tuaj. Kjo gjithashtu tregon një rol si udhëheqës në fushën tuaj.

Ju mund të zgjidhni të ngriheni në krye të lojës tuaj me talentet tuaja unike, ose t’i doni me dashuri të tjerët në një mënyrë të re dhe të përmirësuar të jetës. Sido që të jetë, është koha për të hyrë në pjatë dhe për të miratuar një pozitë të autoritetit, sepse keni një aftësi të natyrshme për të udhëhequr.

Për të përmirësuar gjendjen tuaj aktuale, ju kërkohet që të përshtateni dhe të harmonizoheni me ritmin dhe ciklet natyrore të jetës tuaj – ciklet që ju inkurajojnë të jeni një udhëheqës i mëshirshëm. Mbani mend, një lider i suksesshëm çon në krah të të tjerëve dhe jo nga sipër. Të tjerët ndjekin me mirësjellje kur ke interesin më të mirë në zemër. Pra, e dini se është e sigurt për ju që të udhëheqni udhën

Deklarimi: Unë udhëheq të tjerët, dhe nga ana tjetër, i shërbej një qëllimi më të lartë.

3. AVENTURA

Kjo zanë tregon një nevojë për të parë jetën tuaj si një aventurë. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër, prandaj pse të mos e shfrytëzoni më sot? Duke tërhequr këtë kartelë, ju jeni duke u inkurajuar që të dilni nga rutina e jetës tuaj të përditshme për të përjetuar gjëra të reja emocionuese. Nuk duhet të jetë diçka dramatike; vetëm disa rregullime të vogla mund të shtojnë një aventurë të vogël dhe zing. Kjo është një kohë për të qenë kureshtar dhe i guximshëm.

Ju mund të dëshironi të korrigjoni mobiljet tuaja ose të eksperimentoni me stilet e reja të veshjeve. Ndoshta mund të hani një lloj tjetër ushqimi, të merrni një hobi të ri ose të shkoni në një udhëtim jashtë shtetit. Ndonjëherë një version i ri i diçkaje të njohur është i mjaftueshëm për të shkundur gjërat. Edhe një akt i rastësisë mirësie mund të jetë një aventurë në vetvete.

Për të përmirësuar gjendjen tuaj aktuale, ju kërkohet të përshtateni dhe të harmonizoheni me ritmin dhe ciklet natyrore të cikleve të jetës tuaj që ju drejtojnë drejt përvojave dhe aventurave të reja. Ju keni njerëz për t’u takuar dhe shumë gjëra për të parë. Pra, hapni veten deri në të panjohurën, rigjallëroni shpirtin tuaj dhe zgjeroni horizontet tuaja. Aventura stimulon forcën e jetës dhe rrit lidhjen tuaj me Burimin.

Affirmation: Unë zgjeroj përvojën time të jetës, dhe për këtë arsye zgjeroj rritjen e shpirtit tim.

4. MANIFESTIMI

Kjo zanash ju tregon nevojën për të pranuar fuqinë e mendjes suaj dhe aftësinë tuaj për të manifestuar dëshirat tuaja. Ju po nxiteni të njiheni me Ligjin e tërheqjes dhe të sqaroni dëshirat dhe nevojat tuaja, sepse keni hyrë në një cikël të fuqishëm të manifestimit hyjnor. Me kusht që ëndrrat tuaja të shërbejnë për të mirën më të madhe, si dhe për qëllimet e shpirtit tuaj, Universi do t’ju ndihmojë për t’i bërë ato të vërteta.

Duke zgjedhur këtë zanë, ju jeni duke u kujtuar se manifestimi i suksesshëm kërkon më shumë se vetëm mendim pozitiv dhe të dëshiruar. Duhet gjithashtu të dorëzoni rezultatin te Hyjnori dhe të shkëputeni nga rezultatet. Mos harroni se Ligji i tërheqjes punon në të dy mënyrat, prandaj i kushtoni vëmendje dyshimeve, shqetësimeve dhe frikave, dhe monitoroni mendimet tuaja negative. Pastaj përqëndrohuni kryesisht në atë që dëshironi, në vend se të keni frikë ose nuk dëshironi.

Për të përmirësuar gjendjen tuaj aktuale, ju kërkohet të përshtateni dhe të harmonizoheni me ritmin dhe ciklet natyrore të ciklit tuaj të jetës që ju drejtojnë drejt një kohe manifestimi. Duke bërë paqe me jetën tuaj siç është sot dhe duke vlerësuar atë që keni, ju do të krijoni jetën që keni imagjinuar gjithmonë.

Affirmation: I use mendimet e mia për të bërë ëndrrat e mia të vijnë e vërtetë.

5. SHENDETI

Kjo zanë tregon një nevojë për t’u përqendruar në mirëqenien dhe vetë-kujdesin tuaj. Ju po inkurajohen të eksploroni praktikat dhe sjelljet që mund të përmirësojnë shëndetin tuaj fizik, emocional dhe mental. Nëse ju shqyrtoni metodat konvencionale ose alternative, është e rëndësishme që në këtë kohë të vendosni shëndetin dhe lumturinë tuaj të parë.

Kjo është një kohë për të eliminuar çdo zakon të sëmurë dhe sjellje që pengojnë suksesin tuaj. Ju mund të kërkoni ndihmë profesionale nëse keni nevojë, ose bëni përmirësime në tuaj. Disa nga nevojat themelore për shëndetin optimal janë kontrolle të rregullta, ushqim të mirë, stërvitje, pirë shumë ujë, marrjen e gjumit të mirë të natës, detoksifikimin, daljen jashtë natyrës, angazhimin në aktivitete relaksuese, shmangien e njerëzve helmues dhe mjediseve, mbajtjen e një mendjeje pozitive -set, meditim ose yoga, duke përcaktuar limitet dhe kufijtë tuaj personale, duke bërë atë që e doni, duke qeshur shpesh dhe duke kaluar kohë të qetë vetëm.

Për të përmirësuar gjendjen tuaj aktuale, ju kërkohet që të përshtateni dhe të harmonizoheni me ritmin dhe ciklet natyrore të jetës tuaj – ciklet që ju inkurajojnë të punoni në përmirësimin e gjendjes tuaj shëndetësore. Kjo nuk është një kohë për të shtyrë zvarritje, sepse ju jeni duke u thirrur për të ndërmarrë veprime. Thirrni udhëzuesit tuaj shpirtërorë dhe engjëjt, nëse është e nevojshme për t’u treguar hapi tjetër për të marrë për hir të shëndetit tuaj.

Affirmation: Wit një trup të shëndoshë dhe mendje, unë ngre dridhje e mia të energjisë.

6. VETË-DISIPLINA

Kjo zanë tregon nevojën për vetëdisiplinë, motivimin dhe veprimin për të përmirësuar cilësinë e jetës suaj. Duke tërhequr këtë kartelë, ju jeni duke u kujtuar se ju duhet të takoni Universin në gjysmë të rrugës, sepse ëndrrat tuaja nuk do të shfaqen vetë.

Kjo është një kohë për të sqaruar qëllimet tuaja, dhe për të planifikuar dhe vendosur prioritetet e ideve dhe veprimeve tuaja. Pastaj merrni veprimin mendor, emocional dhe fizik të nevojshëm për të bërë ëndrrat tuaja të bëhen të vërteta. Ju jeni duke u inkurajuar për të frenuar në çdo mendim dhe emocion që janë në kundërshtim me atë që ju jeni duke u përpjekur për të tërhequr.

Në vend që t’i lëshoni dyshimet dhe shqetësimet tuaja, ju duhet të keni forcën dhe vullnetin për t’u përqëndruar kryesisht në ëndrrat tuaja. Ju mund t’i arrini këto qëllime me një mendje të fortë dhe të disiplinuar kur dorëzoni rezultatin te Hyjnori.

Për të përmirësuar gjendjen tuaj aktuale, ju kërkohet që të përshtateni dhe të harmonizoheni me ritmin dhe ciklet natyrore të cikleve të jetës tuaj që ju inkurajojnë të jeni të motivuar dhe të fortë. Kjo është ajo ku ju duhet të luani rolin tuaj. Universi do të ofrojë mundësi, por ju duhet t’i shihni përmes tyre.

Affirmation: Me vetë-disiplinën dhe veprimin, i bëj ëndrrat e mia të bëhen të vërteta.

7. PËRFUNDIMI

Kjo zanë tregon një kohë të përfundimeve të nevojshme dhe përfundimit në përgatitje për fillimet e reja. Duke tërhequr këtë kartelë, ju jeni duke u inkurajuar që të leni të vjetër për të bërë rrugë për të rejat. Kjo mund të lidhet me një sjellje të veçantë, sjellje, miqësi, punë, vendbanim ose marrëdhënie që keni mbaruar; ose mund të tregojë përfundimin e një mësimi karmik, periudhë studimi ose detyrim kontraktual.

Sido që të jetë, kjo zanë shërben si konfirmim që ju duhet të ecni përpara me besim dhe guxim drejt gjërave më të mëdha dhe më të mira. Mos kini frikë nga të panjohurit, sepse ju jeni duke u shoqëruar dhe udhëzuar në mënyrë hyjnore. Kjo kartë shërben si konfirmim se jeni patjetër në rrugë të drejtë, kështu që dorëzohuni vetvetes ndaj ndryshimeve që po ndodhin dhe do t’ju çoni aty ku duhet të jeni.

Kaloni kohë të qetë vetëm për t’u lidhur me udhëzimin tuaj të brendshëm, sepse në heshtje, do t’ju jepet hapi tjetër logjik për t’u marrë. Për të përmirësuar gjendjen tuaj aktuale, ju kërkohet të përshtateni dhe të harmonizoheni me ritmin dhe ciklet natyrore të ciklit tuaj të jetës që ju drejtojnë drejt një kohe përfundimi dhe përfundimi. Pra, le të shkojë për atë që nuk ju shërben më, përhapni krahët tuaja dhe besoni në Hyjnor për t’ju treguar rrugën.

Affirmation: Është e sigurt të dorëzohet në të ardhmen magjike që më pret.

8. INDIVIDUALITETI

Ky zgjedh tregon një nevojë për të përqafuar tuaj individualisht dhe të jetë autenti juaj i vërtetë, autentik. Në vend që të ndiqni turmën, po udhëhiqeni për t’u larguar nga paketa dhe “të marrë rrugën më pak të udhëtuar”. Në vend që të ndiheni sikur jeni një kunj katror në një vrimë të rrumbullakët, ju jeni duke u inkurajuar që të ndërtoni vetë “Vrimë katrore”.

Ju jeni duke u thirrur të ngjiteni në pjatë dhe të festoni unicitetin tuaj. Në këtë kohë, duhet të keni guximin të flisni të vërtetën tuaj dhe të marshoni në rrahjen e daulles tuaj pavarësisht nga opinionet e atyre rreth jush.

Ajo që të tjerët mendojnë për ty nuk është biznesi juaj gjithsesi, dhe është e pamundur t’i kënaqni të gjithë, kështu që duhet të përqendroheni në kënaqjen e vetes. Ndërsa e nderoni individualitetin dhe ndjenjat tuaja, do ta rikuperoni fuqinë tuaj personale dhe do të rrisni lidhjen tuaj me Burimin. Kur ta bëni këtë, ju mund t’i bëni ëndrrat tuaja të bëhen të vërteta.

Për të përmirësuar gjendjen tuaj aktuale, ju kërkohet që të përshtateni dhe të harmonizoheni me ritmin dhe ciklet natyrore të jetës tuaj – ciklet që ju inkurajojnë të përqafoni individualitetin tuaj. Ndërsa hyni në fuqinë tuaj si vetë tuaj i vërtetë, ju do të përmirësoni marrëdhëniet tuaja me të tjerët dhe cilësinë tuaj të përgjithshme të jetës. /Lajmi.net/