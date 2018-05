Zëvendësoni sheqerin me ëmbëlsues tjerë

Një dietë me sheqer mund të çojë në shtim peshe dhe probleme shëndetësore si: diabeti i tipit 2, ndaj askush nuk duhet të përdorë më shumë se, maksimumi, shtatë lugë çaji sheqer në ditë.

Shëndeti Publik Anglez kërkon të përgjysmojë konsumimin e sheqerit në vitin 2020, shkruan BBC. Pjesë e zgjidhjes është zëvendësimi i sheqerit me ëmbëlsuesa. Ëmbëlsuesit artificialë japin një shije të ëmbël me pak ose aspak kalori.

Ka shumë tipe ëmbëlsuesish në mijëra produkte të ndryshme, përfshirë ushqimet dhe pijet dietike. Të gjithë ëmbëlsuesit bëjnë të njëjtën gjë, duke shpërndarë ëmbëlsi në vend të sheqerit, dhe kanë më pak kalori.

Disa ëmbëlsues si: sakarina, sucralose, Some, such as saçharin, sucralose, etj., janë shumë të ëmbël në doza të vogla, idelae për t’u përdorur në pijet e ngrohta apo çamçakëzët pa sheqer.

Disa të tjerë, si xylitoli janë më të rëndë, si sheqeri i vërtetë, ndaj përdoren në produkte ëmbëlsirash.