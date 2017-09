Zemaj: Ministri Rikalo i maltretoi dhe i rrahu studentët nga Deçani, prokuroria të veprojë

Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj thotë se personi i cili ka rrahur dhe maltretuar studentët e Deçanit sot është njeriu kryesor i ndarjes së buxhetit prej 60 milionëve të taksapaguesve për subvencionet në Bujqësi, Nenad Rikalo.

Rikallon të cilit i është ndarë posti i ministrit në Qeverinë e Kosovës, Zemaj e quan paramilitar të regjimit të Millosheviqit. Tutje ai fton prokurorinë që ta hetojë këtë rast.

Ky është shkrimi i tij i plotë në FB:

Ministri i Qeverise së “patriotëve, paramilitari i regjimit të Millosheviqit Rikallo i cili kishte rrahur dhe maltertuar student të komunës së Deçanit( përshkrim autentik nga banoret e Dardanisë) sot njeriu kryesor i ndarjes së buxhetit prej 60 milion të taksapaguesve të ndershëm për subvencionet në Bujqësi. Sigurisht përfituesit e parë do jenë pikërisht krerët e këtij koalicioni dhe grupet e tyre të cilët privatizuan (uzurpuan) qindra hektar tokë bujqësore në Komunën e Deçanit. Ndërsa studentet e rrahur dhe maltërtuar të kohes së paraluftës do shikojnë tash nga afër se si vazhdon paraqitja e figurave të okupimit se bashku me “çlirimtaret” duke hedhur subvencione politike sidomos tash para zgjedhjeve lokale.

Prokuror të shtetit nëse jeni jeni ksajde shikoni ju lutem storiet dhe dëshmitë publike të paramilitarit Rikallo para dhe gjate luftës.