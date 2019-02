Zeka: Së shpejti formohet qeveria teknike, jashtë mbesin AAK dhe VV

Deputeti i Nismës Socialdemokrate, Milaim Zeka, ka folur rreth mundësisë së prishjes së qeverisë Haradinaj. Ai ka thënë se gjatë ditëve të ardhshme do të arrihet një marrëveshje për një qeveri teknike. Sipas Zekës jashtë kësaj qeverie do të mbesin AAK dhe Vetëvendosje.

“Kjo marrëveshje do të bëhet që Shpend Ahmeti të behët kryeministër. Por mund të jetë edhe dikush nga LDK”.

Zeka ka thënë se pjesë e qeverisë teknike do të jenë PDK, LDK, PSD dhe NISMA.

“AAK dhe Vetëvendosje do të jenë jashtë kësaj qeveria. Pjesë e qeverisë do të jenë PDK, LDK, PSD dhe NISMA. Po ashtu do të jenë edhe AKR dhe Lista Serbe. Jashtë skenarit do të jenë Ramush Haradinaj dhe Albin Kurti”.

Zeka në DPT te Fidani, në T7, ka treguar se krejt kjo çështje do të mund të kryhet brenda javës së ardhme.

“ Kjo punë është serioze. Ka pasur takime dhe biseda më njerëzit kryesor të këtyre partive”.

“ Rrëzimi i qeverisë mund të vije shumë shpejt. Nuk do të ketë zgjedhje të reja e as shpërbërje të Kuvendit. Vetëm se presidenti do të ia jep dikujt tjetër drejtimin e qeverisë”.

Zeka ka thënë se nëse bëhet pezullimi i taksës mund të mos ndodh kjo.

“ Unë besoj që kjo nuk ndodh nëse behët pezullimi i taksës. Kjo qeveri teknike bëhet vetëm për shkak të qëndrimit të Haradinajt për taksën”.