Zeka: Partnerët e PAN-it, më shumë luftuan mes vete

Deputeti nga radhët e Nismës për Kosovën, Milaim Zeka, tha se aq shumë ka shkaktuar huti tek elektorati koalicioni PAN, sa që edhe votat që kanë marrë janë shumë.

Në “Debat Plus” në RTV Dukagjini, Zeka ndër të tjera shtoi se, nëse do ta dinte që nuk do të kishte bashkëpunim mes partnerëve të koalicionit, ai nuk do të pranonte që NISMA të konkurronte me një listë me AAK-në dhe PDK-në.

Në emisionin “Debat Plus” me Ermal Pandurin u debatua në temën: “Vullnet apo kontrabandim?!”, ku panelistë ishin deputeti i zgjedhur i Nisma për Kosovën, Milaim Zeka, përballë analistëve Imer Mushkolaj dhe Yll Rugova.