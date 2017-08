Zeka: Nesër një ripërsëritje e të bamit horë

Sipas Zekës nesër në seancën konstituive nuk do të zgjidhet asgjë Deputeti në radhët e Nismës për Kosovën, Milaim Zeka ka thënë se nesër në vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës do të flitet me gishta.

“Neser do flasim vetemevete ne Parlament. Neser, PAN-ni nuk shkon ne Parlament. Neser nuk zgjidhet as kryetari, as kryesia, as kurgja hiq. Do flasim me gishta”, ka shkruar ai në “Facebook”.

Ai foli edhe për Kryesuesin e Kuvendit Adem Mikullovcin duke thënë se Ademi prapë do të na thotë ndonjë llaf relaksues. “Do te merr instrukcione nga gishtat e Glaukut, dhe nga mimika e Albinit”, shtoi Zeka. Sipas Milaim Zekës nesër nuk do të ndodhë asgjë.

“Neser nuk do te kete as shpetthim i gazit lotsjelles. As pickim te ndonje ambasadori te huaje. Neser nuk do te ndodhe asgje, perpos nje ripetseritje e te bamit hore, perpara qytetareve, dhe nderkombetareve. Ndoshta seanca do te mbyllet me ndonje poezi, te Fishtes, te Azem Shkrelit, apo dikujte tjeter…”, ka thënë ai përmes një postimi në llogarinë e tij zyrtare “Facebook”.