Zeka: Nëse qeveria Haradinaj nuk punon, në pranverë votoj për rrëzimin e saj

Deputeti i Nismës, Milaim Zeka ka paralajmëruar se mund të votojë për rrëzimin e qeverisë Haradinaj.

Zeka ka thënë se LDK duhet ta lejojë Qeverinë të punoj deri në pranverë dhe nëse nuk punon siç duhet kjo Qeveri atëherë edhe ai do të votoj për rrëzimin e saj.

Sipas tij Lidhja Demokratike janë në siklet.

“E kuptoj që LDK janë në siklet sepse merret me borën e parvjetme, krejt bota ka qef me ec përpara e këta me ngec. Mbas 100 ditëve ju bien mend me thirre seancë për shqyrtim të programit. Lejojeni këtë Qeveri të punoj deri në pranverë pas kësaj që nuk punon e rrëzojmë bashkë”, ka deklaruar Zeka,