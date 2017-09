Zeka: Kryeministri nuk duhet të merret me Demarkacionin, Asociacionin dhe Ushtrinë

Deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka thotë se kryeministri Ramush Haradinaj, duhet t’ju ike tri temave të rëndësishme.

Sipas tij, Demarkacioni, Asociacioni dhe Ushtria janë tema për VV-në.

Postimi i plotë i Zekës:

Mendoje qe tri temave duhet me ju ike Kryeministri, sepse jane tema vetem per VV

Demarkacioni Asociacioni i komunave serbe Formimi i Ushtrise te Kosoves

Ka shume tema jetesore me te cilat duhet me u marre Kryeministri dhe Qeveria. Per mu ashte problem qe pacientete po na vdesin neper spitale pa fasha, e pa xhilpera. Per mu ashte problem qe nexenesit po shkojne ne shkolle me dy nderrime, e njemije probleme tjera te arsimit. Per mu ashte problem ceshtja e cerfheve per femije. Per mu eshte problem gjendja e te moshuareve. Per mu ashte problem kriminalizimi i Parlamentit, Gjykatave, dhe Prokurorise. Per mu ashte problem ndotja e ambientit, e degradimi total i qyteteve e fshatrave, me ndertime pa asnje kriter, duke shkaterruar token pjellore te femijeve tane.

Keto temat e “medha”, plus Bashkimin Kombetar, lenjave opozites, se ne te kaluaren fet e kane pas ba…!!!