Zeka: Kam dëshmi, Lladrovci e ka akuzuar Hashim Thaçin, Xhavit Halitin, Rexhep Selimin se ia kanë zënë pritën për ta vrarë

Deputeti Milaim Zeka i është kundërpërgjigjur Kryetarit të Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovcit pasi që ai përmes një statusi në “Facebook” e ka akuzuar Zekën se është gazetar udbash duke paralajmëruar se do ta padisë atë për shpifjet që ka bërë në një emision televiziv.

Zeka në një prononcim për Indeksonline ka thënë se e mirëpret padinë që do të ia bëjë Lladrovci dhe se i qëndron pas të gjitha fjalëve që ka thënë dhe se për këtë do të ofroi si dëshmi në gjyq edhe tri letrat me nënshkrimin e Lladrovcit, ku sipas Zekës në to dëshmohet se kryetari aktual i Drenasit e ka akuzur Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin se qëndron pas vrasjes së veprimitarit të çështjes kombëtare dëshmorin, Behajdin Allaqi. Milaim Zeka thotë se Ramiz Lladrovci përmes këtyre kërcënimeve ka arritur ta shantazhoi Presidentin Thaçi, ku përmes këtyre shantazheve ka arritur të bëhet ambasador dhe kryetar komune.