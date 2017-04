Zbuloni sekretet e tyre: Pesë vendet më intriguese në botë, të mbyllura për vizitorët (Foto)

Ka shumë vende intriguese në botë të cilat shumica prej nesh nuk do të kemi mundësi asnjëherë për t’i vizituar. Dhe për secilin prej tyre ka një arsye për një gjë të tillë.

Por, siç shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, edhe pse vende të tilla në mënyrë të pashmangshme tërheqin vëmendjen e turistëve dhe aventurierëve, ato mbeten pothuajse krejtësisht të paarritshme.

Qendra Operative e Emergjencave “Mount Weather” e Virxhinias

“Mount Weather” është një strehë e fshehtë për qeverinë amerikane. Qendra e Operacioneve FEMA është e fshehur nën mal dhe është e aftë të drejtojë vendin në rast të një katastrofe dhe të ndonjë situate emergjente që rezulton.

Disa nga strukturat e qendrës janë ndërtuar mbi tokë – ato administrohen dhe ruhen nga një degë e veçantë e shërbimeve të sigurisë dhe të emergjencës.

Brenda, qendra qeveriset nga rregullat e veta, dhe të jashtmit janë rreptësisht të ndaluar të hyjnë.

Svalbard Global Seed Vault, Norvegji – objekt depozitimi që do të përdoret në kohë katastrofash

Brenda një mali në ishullin Spitsbergen të Norvegjisë, në një thellësi prej 120 metrash, është ndërtuar një tunel brenda, ku ekziston një temperaturë konstante prej -18 ° С. Lagështia mbahet në minimum, dhe mikroklima e tunelit rregullohet nga një sistem i automatizuar.

Ajo llogaritet si shpresa e fundit e njerëzimit për ringjalljen e botës natyrore, në rast të një ngjarjeje të paparashikuar kataklizmike.

Siç thuhet, përcjell Telegrafi, kontejnerët e farërave ruajnë trashëgiminë bujqësore të të gjitha vendeve të botës dhe për këtë arsye nuk mund të lejohet të hyjë as një person i vetëm, për shkak të frikës së dëmtimit të “shanseve” të mbijetesës së njerëzimit.

Reserva Vale do Javari, Brazil – e izoluar posaçërisht për të mbrojtur fiset indigjene

Fiset indigjene kanë banuar në xhungla të Amazonit për shumë shekuj. Fotot ajrore tregojnë ekzistencën e atyre që mbeten ende të paprekura nga bota e jashtme.

Në Reserva Vale do Javari ka rreth 14 fise që nuk kanë njohuri ose përvojë të botës së jashtme dhe mënyra e jetesës së të cilëve sillet rreth bujqësisë.

Studiuesit kanë zbuluar nja tetë fshatra të tjerë atje, duke i bërë ata të vlerësojnë se popullata e kombinuar e popujve indigjenë mund të jetë deri në 2000 veta. Për sigurinë e tyre dhe ruajtjen e mënyrës së tyre të jetesës, autoritetet ndaluan njerëzit të hyjnë në një zonë të pyllit të Amazonit, të barabartë me rreth 77,000 kilometra katrorë.

Klubi 33, New Orleans – Shoqëria sekrete e cila është e mbyllur për të gjithë të huajt

Në vitin 1967, Walt Disney themeloi një klub i cili mblodhi së bashku investitorë të famshëm, figura të shquara publike dhe politikanë nën një çati.

Ju kurrë nuk do të jeni të ftuar për të vizituar “Klubin 33”, as askush që kalon nga dera e tij misterioze kurrë nuk do të gjejë ndonjë gjurmë sa i përket emrit të saj.

Thuhet se ka marrë këtë numër jo për numrin e anëtarëve që ka. Për ata që “digjen” nga kureshtja, përcjell Telegrafi, mund të vizitojnë klubin nëse presin 14 vjet dhe paguajnë shumën fillestare prej 10,450 dollarë (për individët) ose 27,500 dollarë (për kompanitë). Përveç kësaj, çdo vit anëtarët individualë dhe të korporatave të klubit duhet të paguajnë përkatësisht 3,275 dollarë ose 6,100 dollarë për të mbajtur anëtarësimin e tyre.

Ishulli magnetik i Es Vedrà – i mbyllur për të mbrojtur njerëzit nga efektet e energjisë të paparashikueshme

Ishulli shkëmbor i Es Vedrà është një nga ishujt në brigjet e Spanjës dhe thuhet se ka shkallën e tretë më të fuqishme të forcës gjeomagnetike në Tokë (e para dhe e dyta janë Trekëndëshi i Bermudës dhe Poli i Veriut).

Megjithatë, ishulli nuk ka asnjë depozitim metalik, duke u formuar tërësisht nga shkëmbi vullkanik.

Këtu, teknologjia dështon dhe ju nuk mund të besoni në busullën tuaj, për tu bazuar në drejtimin e vërtetë – shigjeta e saj do të lëvizë në mënyrë kaotike në drejtime të ndryshme.

Es Vedrà misterioze është e mbushur me legjenda dhe tregime tronditëse.

Qeveria spanjolle ka ndaluar njerëzit që të vizitojnë ishullin, duke deklaruar se ajo është një rezervë e natyrës.

Disa thonë se spanjollët lokalë herë pas here organizojnë ekskursione të paligjshme në ishull.

Por, e gjitha që ju mund të bëni ligjërisht është të vëzhgoni bregun e ishullit nga uji.