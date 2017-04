Zbulon Anita Haradinaj: Ramushi u lirua në ditëlindjen e djalit të tyre Gjinit

Gruaja e liderit të AAK-së Anita Haradinaj thotë se Ramushi u lirua pikërisht në ditën kur djali i tyre mbushi sot 13 vjet.

Ajo duke kujtuar ditëlindjen e djalit, thotë se së bashku me Gjinin kanë tejkaluar të gjitha së bashku.

“Gjini ishte vetëm 7 muaj kur drama familjare filloi, ai sot është 13 vjec” shkruan ajo.

Postimi i saj në Facebook:

Fillimisht dua te ju Falenderoj per mbeshtetjen e sinqerte pergjate gjithe rrugetimit tone te perbashket mes sfidash e veshtersish te ndryshme! Por, Liria ka cmim dhe ne si popull kemi deshmuar qe jemi te gatshem te paguajme cmimin per Liri pa pyetur per asgje! Prandaj ne gjithe kete odisejade e shpresoj te jete e fundit e deshmuam qe bashke mund te ja dalim! Deshmuam qe besimi ne vlera eshte Fitore e pakontestueshme! Une personalisht kam marre shume telefonata, urime, epitete nga me te ndryshmet here here duke me ngritur ne piadestal dhe sigurisht me keni dhene nje barre qe t’i ruaj dhe t’i mbaj e t’i jetesoj keto epitete me shume pergjegjesi. Sot ka rastisur te jete edhe Ditelindja e Gjinit me te cilin u rritem bashke, i tejkaluam te gjitha bashke! Gjini ishte vetem 7 muaj kur drama familjare filloi, ai sot eshte 13 vjec! Por duke qene Nene, Grua me duhet te them qe ne jemi shume me fat sepse te pakten ne cfaredo rrethane gjithmone kemi pasur te drejten e shpreses qe Ramushi na kthehet, prandaj jemi shume te vegjel karshi gjithe atyre femijeve te cilet kane humbur baballaret per cmimin e Lirise, Jam shume e vogel karshi gjithe atyre nenave qe kane humbur femijet e tyre per cmimin e Lirise, jam shume e vogel karshi cdo gruaje qe ka rritur jetim vet pa asnje perkrahje per cmimin e Lirise. Me te drejte sot Ju uroj te gjitheve fitoren e rradhes te te drejtes tone e te Lirise sone!!!! Ekzistencen tone, forcen tone, zhvillimin tone nuk mund ta ndal e as ta tundoj asgje prej gjeje!!! Gezuar Shqiptare