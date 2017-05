Zbulohet i dashuri i Donjetës së Big Brother, e njihni të gjithë (Foto)

Donjeta ishte banorja e vetme nga Kosova, e cila doli nga shtëpia e Big Brother me dëshirë, para disa javësh, shkruan Artistët Shqiptarë.

Pas saj edhe vëllau Liridoni që ishte pjesë e Big Brother, u eliminua, por vëmendja ndaj të dyve vazhdon të jetë e madhe edhe pas daljes nga shtëpia.

Donjeta është komentuar shumë për lidhje jashtë shtëpisë, e së fundmi ka qenë vetë ajo që ka publikuar një fotografi me prezantuesin Enur Pakashtica ku ka shkruar “Love of my life” (Dashuria e jetës time), duke lënë të kuptohet se mes tyre ka diçka më shumë se shoqëri.