Zbulohet e fshehta e Encës (Video)

Një fotografi e hedhur në rrjetet sociale bëri të flitet se çfarë lajme do na jep Enca.

E tani u zbulua që këngëtarja do vijë me projekt të ri, shkruan lajmi.net

Ajo në Instagram ka hedhur një video ku dëgjohet pjesa e re e këngës ‘Love on my body’, dhe ka treguar se kënga do të dal pas 10 ditësh, pra me datën 20 janar të këtij viti.

Duke u nisur nga refreni, kënga po del të jetë shumë ritmike, por, se çka do na sjell ajo, presim të shohim./Lajmi.net/