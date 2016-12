Zbulohet e dashura e djalit të Presidentit Thaçi? (Foto)

Në sytë e shumëkujt, djali i vetëm i Presidentit Thaçi vazhdon të jetë ai djali i vogël që shfaqej rrallë por shoqëronte babain kryesisht në fushata zgjedhore.

Megjithatë, me vitet që po ecin, Endriti është rritur mjaftueshëm, aq sa sipas të gjitha gjasave, për të nisur një lidhje!

Prive.al ka tash e një kohë që është në dijeni për një varg thashethemesh mbi të dashurën e Endritit që janë përforcuar shumë si dyshime së fundmi.

Nga burime të afërta, Prive.al ka arritur të mësoj se dyshohet që Endriti ka nisur një lidhje me Drita Stubllën, motrën e dizajneres Lia Stublla.

Dyshja nuk ia huqin pothuajse në asnjë foto pëlqimet teksa së fundmi, Drita ka shfaqur një buqetë me lule dhuratë nga i dashuri me shkronjën E, që bën të kuptohet se personi i zemrës është pikërisht Endriti i cili edhe me moshë është aty diku me Dritën.

Kjo e fundit shfaqet shpesh nëpër rrjete sociale me pushime nëpër botë, e vetme duke mos zbuluar personin që e shoqëron.

Prive përkundër faktit se ka tentuar të kontaktojë protagonistët, nuk ka mundur të konfirmojë lidhjen nga vetë dyshja.