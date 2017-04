Zbulohet data se kur do të publikohet kënga ‘Bubu’ nga Çiljeta dhe Trimi (Foto)

Çiljeta dhe Trim Jetullahu po vijnë me një duet.

Fjala është për këngën ‘Bubu’ e cila tashmë është gati për fansat e dyshes, shkruan lajmi.net

‘Bubu’ do të publikohet këtë të premte në ora 18:00 në kanalin Youtube.

Padyshim simpatizuesit do e presin me padurim këtë këngë që do jetë një tjetër sukses për ta./Lajmi.net/