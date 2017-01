Zbulohet data, ja kur fillon edicioni i 6-të i “The Voice of Albania” (Video)

The Voice

Përkundër shumë zërave, tashmë çdo gjë është konfirmuar.

Edicioni i gjashtё i “The Voice of Albania” do tё startojë nё datёn 27 janar.

Anёtarёt e jurisё këtë gjë e janё konfirmuar disa javё mё parё. Alban Skёnderaj, Rona Nishliu, Besa Kokёdhima dhe Xuxi do tё jenё ata qё do tё vlerёsojnё performancat bashkё me duartrokitjet e publikut.

Ky edicion do të prezantohet nga Ledion Liço.