Zbulohet arsyeja se pse Umtiti dëshiron të transferohet te United

.

Samuel Umtiti pritet të largohet nga Barcelona.

Ai ka dhënë sinjale të fuqishme mbrëmë në një emision televiziv në Francë, për kalimin te Manchester United, përcjellë “Lajmi.net”.

I pyetur se a do të transferohet te United apo do të rinovojë me Barcën, Umtiti është përgjigjur me opsionin “Joker”, që do të thotë “Nuk e di”.

“Fichajes.net” shkruan që arsyeja e lëvizjes që po e mendon Umtiti është financiare.

Mbrojtësi mendon që nuk paguhet te Barcelona aq sa e meriton, derisa Unitedit planifikon t’i kërkojë pagë prej 9 milionë eurosh neto në sezon. /Lajmi.net/